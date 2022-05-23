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Дальнее зарубежье 23.05.2022 21:28

Вучич планирует обсудить с Путиным ситуацию с газоснабжением Сербии

Президент Сербии Александр Вучич намерен в ближайшие дни обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с газоснабжением республики.

"Важными для меня являются три темы - объемы поставок газа, цена на газ и уверенность газоснабжения", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

Телеканал отмечает, что телефонный разговор Вучича с Путиным может состояться "в ближайшие дни".

Президенты Сербии и России в начале апреля обсудили ситуацию с продолжением газоснабжения Сербии после истечения срока действия нынешнего контракта.

"Президенты Вучич и Путин заявили, что долгосрочный газовый контракт истекает у Сербии 31 мая этого года, и что необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, количествах и других условиях закупок этого важного для Сербии энергоресурса", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном тогда на сайте главы сербского государства.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ОБСУЖДЕНИЕ


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