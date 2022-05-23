Власти Китая готовят дополнительные налоговые льготы на сумму более $21 млрд

Власти Китая намерены дополнительно снизить налоговую нагрузку на экономику более чем на 140 млрд юаней ($21 млрд), чтобы несколько нивелировать негативные последствия локдаунов, введенных в стране в связи с новой вспышкой COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Китайскую национальную радиокомпанию.

Среди мер, одобренных Госсоветом КНР - налоговые льготы для компаний и снижение налога на покупку пассажирских автомобилей.

Сокращение налогов в результате объявленных мер эквивалентно 0,1% ВВП Китая за 2021 год.

В общей сложности власти КНР уже обнародовали меры, которые позволят снизить налоговую нагрузку на экономику в текущем году на 2,64 трлн юаней - это чуть больше, чем в 2020 году, когда страна впервые столкнулась с пандемией коронавируса.

Реализуемая политика призвана стабилизировать экономику, говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Госсовета КНР. Власти страны также намерены принять меры, чтобы улучшить функционирование цепочек поставок, обеспечить устойчивое функционирование грузового транспорта и увеличить число внутренних перелетов.

Кроме того, Пекин намерен продлить до конца года срок отчисления компаниями взносов в фонд социального страхования и планирует распространить эту отсрочку на большее число секторов, отмечает Bloomberg. Это решение, как ожидается, сэкономит компаниям 360 млрд юаней.

Среди других планируемых мер поддержки экономики - увеличение вдвое квоты на кредитование компаний малого и среднего бизнеса.

Согласно подсчетам Bloomberg, общий объем мер поддержки экономики, объявленных властями КНР в условиях новой волны COVID-19 и карантинных ограничений, составляет более 35,5 трлн юаней ($5,3 трлн).