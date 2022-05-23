Глава ОКНШ США Милли назвал полезным и содержательным телефонный разговор с Герасимовым

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли в понедельник сообщил, что состоявшийся на прошлой неделе его телефонный разговор с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым был важным и содержательным.

"Я позвонил российскому коллеге. Я не могу поделиться содержанием разговора, но важно, что он состоялся. Беседа была содержательной и полезной", - заявил Милли, выступая в Пентагоне на брифинге с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Милли и Герасимов говорили по телефону 19 мая. По данным Минобороны РФ, они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине. В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Предыдущие телефонные переговоры Герасимов и Милли провели 11 февраля.