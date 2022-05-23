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Внешняя политика 23.05.2022 21:33

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Подтверждена приверженность неукоснительному выполнению всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне (. . .), призванных обеспечить долгосрочную нормализацию отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в сообщении.

"Обсужден ряд дальнейших совместных шагов на приоритетных направлениях, включая разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, делимитацию и последующую демаркацию азербайджано-армянской границы, а также заключение мирного договора между Баку и Ереваном", - отметили в ведомстве.

"Кроме того, были рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских связей", - добавили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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