Президент Алиев положительно оценил итоги встречи в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в ходе телефонного разговора проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах саммита в Брюсселе 22 мая с участием премьер-министра Армении и президента Совета ЕС.
«Президент Азербайджана 23 мая позвонил президенту Турции. Глава государства проинформировал президента Турции о встрече, которая состоялась 22 мая в Брюсселе с участием президента Совета ЕС и премьера Армении», - говорится в информации пресс-службы азербайджанского лидера.
Алиев отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией, особенно 5 принципов, предложенных со стороны Баку, нормализация армяно-азербайджанских отношений, открытие транспортных коридоров, делимитации границы.
«Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи», - отмечается в информации.
Алиев в ходе разговора с Эрдоганом добавил, что сегодня подписал распоряжение о составе госкомиссии по делимитации границы с Арменией.
«Президент Алиев подчеркнул, что стороны достигли договоренности по открытию Зангезурского коридора, в том числе по вопросу прокладки, как железной дороги, так и автомобильной дороги», - подчеркивается в информации.
Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил положительные результаты, достигнутые по итогам встречи в Брюсселе.
«Президенты Азербайджана и Турции отметили важность скорейшего достижения мира в регионе», - отмечается в информации.
Алиев и Эрдоган также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и будущим контактам.
Р.Ахмедов
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