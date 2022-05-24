Airbnb уйдет с китайского рынка из-за жесткой конкуренции и локдаунов - WSJ

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. намерен уйти с рынка КНР, однако сохранит доступ к бронированию зарубежной недвижимости для китайских клиентов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, на долю китайского рынка приходится лишь порядка 1% выручки Airbnb. Количество объектов недвижимости, представленных сервисом в КНР, на конец апреля составляло порядка 500 тыс. при более 6 млн объектов по всему миру, свидетельствуют данные аналитической компании AirDNA.
В Китае Airbnb приходилось конкурировать с такими компаниями, как Meituan, приложения которых объединяют в себе широкий круг услуг - от заказа продуктов, такси и массажа до бронирования туров. Для таких сервисов привлечение новых клиентов является более простым и дешевым, чем для Airbnb, отмечает WSJ.
Жесткие локдауны, введенные в КНР для сдерживания распространения COVID-19, усугубили проблемы Airbnb, в связи с чем, компания приняла решение об уходе с китайского рынка, говорят источники.
Бронирование китайскими туристами зарубежных туров является более привлекательным направлением бизнеса для Airbnb, в связи с чем компания сохранит для них возможность арендовать недвижимость через ее сервис за пределами КНР.
По данным источников, Airbnb официально объявит о прекращении бизнеса в Китае позднее на этой неделе.
Акции компании подешевели на 1,6% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость упала на 32%.
Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.
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