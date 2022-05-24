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СНГ 24.05.2022 11:50

Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о государственной измене, сообщила журналистам во вторник утром пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек.

"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек.

По ее словам, обыски проводятся в 12 помещениях, принадлежащих как Додону, так и его ближайшему окружению.

"Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - заявила Кёрпек.

С утра оперативники проводят обыски в помещениях, принадлежащих Додону, а также в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил в феврале 2022 г.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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