Экс-президента Молдовы Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе, о государственной измене, сообщила журналистам во вторник утром пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек.
"Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа", - сказала Кёрпек.
По ее словам, обыски проводятся в 12 помещениях, принадлежащих как Додону, так и его ближайшему окружению.
"Расследование проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена"", - заявила Кёрпек.
С утра оперативники проводят обыски в помещениях, принадлежащих Додону, а также в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил в феврале 2022 г.
Руководству Минобороны показали новую военную инфраструктуру в тренировочном центре в Хызы
Президент Алиев положительно оценил итоги встречи в Брюсселе
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили мирный договор между Баку и Ереваном
Власти Бразилии снова намерены сменить главу Petrobras после очередного повышения цен на топливо
Банки-агенты АИКГФ за 4 месяца увеличили ипотечное кредитование на 16,5%
Европа не успевает принимать прибывающие партии СПГ, газовозы простаивают в очереди в море
Шамахы выбрали туристической столицей Тюркского мира на 2023г
Россия использует канал поставок медицинского оборудования через Азербайджан
Азербайджан и Турция планируют организовать в Баку бизнес-форум в области здравоохранения
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ