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Бизнес и законодательство 24.05.2022 13:05

Sulzer уходит с российского рынка, продает активы

Швейцарский концерн Sulzer принял решение покинуть российский рынок.

Как говорится в сообщении компании, процесс продажи активов стартует незамедлительно. "Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в России у Sulzer 300 сотрудников (всего в мире - около 14 тыс.).

Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд швейцарских франков.

В России, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", у Sulzer несколько дочерних компаний - ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" (сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов - "Газпром энергохолдинг", "Т Плюс", ТГК-2 и др.), ООО "Зульцер Хемтех" (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), АО "Зульцер насосы".

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Тэги: РОССИЯ, SULZER, УХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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