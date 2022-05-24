Sulzer уходит с российского рынка, продает активы

Швейцарский концерн Sulzer принял решение покинуть российский рынок.
Как говорится в сообщении компании, процесс продажи активов стартует незамедлительно. "Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении отмечается, что в России у Sulzer 300 сотрудников (всего в мире - около 14 тыс.).
Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд швейцарских франков.
В России, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", у Sulzer несколько дочерних компаний - ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" (сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов - "Газпром энергохолдинг", "Т Плюс", ТГК-2 и др.), ООО "Зульцер Хемтех" (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), АО "Зульцер насосы".
Руководству Минобороны показали новую военную инфраструктуру в тренировочном центре в Хызы
Президент Алиев положительно оценил итоги встречи в Брюсселе
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили мирный договор между Баку и Ереваном
Шамахы выбрали туристической столицей Тюркского мира на 2023г
Россия использует канал поставок медицинского оборудования через Азербайджан
Азербайджан и Турция планируют организовать в Баку бизнес-форум в области здравоохранения
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot
РФ воспримет расширение инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции как прямую угрозу своей безопасности - Патрушев
Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками операции в Украине
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ