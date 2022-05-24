Sulzer уходит с российского рынка, продает активы

Швейцарский концерн Sulzer принял решение покинуть российский рынок.

Как говорится в сообщении компании, процесс продажи активов стартует незамедлительно. "Совет директоров сожалеет о том, что после десятилетий работы в России приходится принимать такое решение, но после тщательного изучения возможных вариантов пришел к выводу, что это наилучший вариант для всех заинтересованных сторон", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в России у Sulzer 300 сотрудников (всего в мире - около 14 тыс.).

Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием. Портфель заказов за 2021 год составил около 3,2 млрд швейцарских франков.

В России, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", у Sulzer несколько дочерних компаний - ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" (сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов - "Газпром энергохолдинг", "Т Плюс", ТГК-2 и др.), ООО "Зульцер Хемтех" (производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии), АО "Зульцер насосы".