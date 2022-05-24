Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками операции в Украине

Задачи "специальной военной операции" в Украине будут выполнены, Россия не форсирует сроки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Мы не гонимся за сроками", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". "Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены", - заявил Патрушев.

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