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СНГ 24.05.2022 12:08

Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками операции в Украине

Задачи "специальной военной операции" в Украине будут выполнены, Россия не форсирует сроки, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не гонимся за сроками", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены", - заявил Патрушев.

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