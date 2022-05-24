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Дальнее зарубежье 24.05.2022 13:26

Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot

Польша планирует приобрести еще шесть батарей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Я подписал письмо с запросом на шесть батарей Patriot с всенаправленными радарами, пусковыми установками и партией ракет", - приводят европейские СМИ слова министра.

Европейские СМИ напоминают, что Польша уже имеет в своем арсенале две батареи комплексов Patriot.

Ранее власти Польши заявляли, что намерены увеличить расходы на обороны до 3% от ВВП.

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Тэги: ПОЛЬША, МИНОБОРОНЫ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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