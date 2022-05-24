Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot

Польша планирует приобрести еще шесть батарей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Я подписал письмо с запросом на шесть батарей Patriot с всенаправленными радарами, пусковыми установками и партией ракет", - приводят европейские СМИ слова министра.
Европейские СМИ напоминают, что Польша уже имеет в своем арсенале две батареи комплексов Patriot.
Ранее власти Польши заявляли, что намерены увеличить расходы на обороны до 3% от ВВП.
Руководству Минобороны показали новую военную инфраструктуру в тренировочном центре в Хызы
Президент Алиев положительно оценил итоги встречи в Брюсселе
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили мирный договор между Баку и Ереваном
Власти Бразилии снова намерены сменить главу Petrobras после очередного повышения цен на топливо
Банки-агенты АИКГФ за 4 месяца увеличили ипотечное кредитование на 16,5%
Европа не успевает принимать прибывающие партии СПГ, газовозы простаивают в очереди в море
Samsung Group вложит около $356 млрд в чипы, биопрепараты и технологии нового поколения
Шамахы выбрали туристической столицей Тюркского мира на 2023г
Россия использует канал поставок медицинского оборудования через Азербайджан
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ