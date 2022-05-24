Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot

Польша планирует приобрести еще шесть батарей американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Я подписал письмо с запросом на шесть батарей Patriot с всенаправленными радарами, пусковыми установками и партией ракет", - приводят европейские СМИ слова министра.

Европейские СМИ напоминают, что Польша уже имеет в своем арсенале две батареи комплексов Patriot.

Ранее власти Польши заявляли, что намерены увеличить расходы на обороны до 3% от ВВП.