Россия использует канал поставок медицинского оборудования через Азербайджан

Ни один зарубежный поставщик медицинского оборудования не отказал в поставках российскому Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке. И есть разные вектора ввоза, через Турцию или Азербайджан, есть через центрально-азиатские страны, разные есть варианты", - сказала Скворцова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.