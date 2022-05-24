Россия использует канал поставок медицинского оборудования через Азербайджан

Ни один зарубежный поставщик медицинского оборудования не отказал в поставках российскому Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
"Мы проработали логистику, и на самом деле никто нам не отказывает сейчас в поставке. И есть разные вектора ввоза, через Турцию или Азербайджан, есть через центрально-азиатские страны, разные есть варианты", - сказала Скворцова во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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