Европа не успевает принимать прибывающие партии СПГ, газовозы простаивают в очереди в море

Исчерпание свободных мощностей для приема сжиженного природного газа в Европе приводит к увеличению времени ожидания разгрузки танкеров СПГ, сокращению судовых мощностей по всему миру, что становится новым фактором роста цены на топливо, отмечают аналитики Rystad Energy.

Эксперты, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", отмечают нехватку свободных мест для разгрузки танкеров и мест для стоянки на терминалах в Северо-Западной Европе, включая Великобританию, при том, что газопроводы из стран-импортеров СПГ в соседние государства уже работают на полную мощность.

Растет время ожидания танкеров на разгрузку, фактически многие суда в открытом море превратились в плавучие хранилища, отмечает Rystad. Это уменьшило количество доступных на рынке судов, приведя к росту чартерных ставок в Атлантике.

Учитывая, что большинство судов на спотовом рынке курсируют через Атлантику в Европу, пострадало предложение судов в Тихом океане, что также привело к увеличению фрахтовых ставок и в АТР.

По данным Gas Infrastructure Europe, за последние 7 дней (16-22 мая) прием СПГ терминалов Европы сократился на 4% по отношению к показателю за первые 7 дней мая. При этом запасы в терминалах выросли на 9%. Средний уровень использования пропускной способности терминалов остается менее 65%.