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Туризм 24.05.2022 14:03

Шамахы выбрали туристической столицей Тюркского мира на 2023г

Азербайджанский город Шемаха объявлен «Столицей туризма Тюркского мира» на 2023 год, сообщили в Госагентстве по туризму Азербайджана (ГАТ).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГАТ, такое решение было принято во вторник на 7-ой встрече министров туризма стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая прошла в Шамахы.

На основании этого решения, Шамахы будет туристической столицей Тюркского мира с января 2023 года по январь 2024 года.

Э.Шафиев

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Тэги: ОТГ, ШАМАХЫ, ИЗБРАНИЕ

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