Власти Британии готовы одобрить продажу «Челси», урегулировав все вопросы с Абрамовичем - FT

Правительство Великобритании готово одобрить сделку по покупке лондонского футбольного клуба "Челси" консорциумом инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли у подпавшего под британские санкции Романа Абрамовича, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в официальных кругах страны.
Однако, по словам источников, препятствия для сделки сохраняются, поскольку она пока не получила одобрения Еврокомиссии, а также властей Португалии, гражданином которой является Абрамович.
Как сообщалось, в начале мая группа инвесторов, в которую помимо Боэли входят инвесткомпания Clearlake Capital, Марк Уолтер и Хансйорг Висс, договорилась о покупке "Челси" за 4,25 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 2,5 млрд фунтов должны быть направлены непосредственно на покупку клуба, а 1,75 млрд фунтов новые владельцы намерены вложить в развитие "Челси".
Основное требование британских властей, изучавших сделку, заключалось в том, что ни сам Абрамович, ни связанные с ним лица не должны получить поступлений от продажи "Челси".
Средства от продажи клуба будут направлены в фонд помощи пострадавшим от конфликта на Украине, заявил ранее сам бизнесмен. При этом в последние недели юристы Абрамовича и представители британских властей пытались урегулировать ситуацию с долгом клуба перед его компанией Camberley International Investments.
Источники FT отмечают, что в ходе переговоров Абрамович сумел снять все опасения правительства Великобритании. Ранее он заявил, что не будет требовать погашения долга клубом, однако, по данным источников, власти считали, что "джентельменского соглашения" недостаточно, чтобы исключить возможность предъявления претензий к "Челси" его компанией. Другая британская газета - The Times - сообщила в понедельник со ссылкой на свои источники, что Абрамович согласился на юридическое оформление соответствующих гарантий.
Как отмечает FT, "Челси", Абрамович, Еврокомиссия и власти Португалии в спешном порядке пытаются урегулировать спорные вопросы, поскольку лицензия клуба истекает 31 мая. Если сделка не будет закрыта до этого времени, и лицензия не будет продлена, команда может лишиться возможности принять участие в следующем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).
Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. За этот период "пенсионеры" пять раз становились чемпионом Англии и дважды выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также становились обладателем Кубка Англии (5 раз), Кубка Английской лиги (3), Суперкубка Англии (2) и Суперкубка УЕФА (1).
В Английской премьер-лиге "Челси" идет на третьем месте, за один тур до конца сезона отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 20 очков и имея игру в запасе. Третье место дает право на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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