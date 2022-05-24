Siemens Energy проведет реорганизацию для повышения эффективности и транспарентности

Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG планирует реорганизацию компании, целью которой станет повышение эффективности и транспарентности на рынке капитала.
Как говорится в пресс-релизе компании, начиная со следующего года ее подразделения будут реструктурированы в соответствии с направленностью сегмента бизнеса. Так, например, газоэнергетический сегмент будет разделен на подразделения газовых услуг, сетевого оборудования и отдел трансформации индустрии.
Siemens Energy будет предоставлять финансовую отчетность каждого подразделения ежеквартально.
Компания также сократит 30% руководящих должностей для ускорения процесса принятия решений. При этом Siemens Energy не планирует увольнений сотрудников.
По вопросу интеграции Siemens Gamesa Renewable Energy SA, производящей ветрогенераторы, компания отметила, что это решение укрепит позиции Siemens Energy в качестве интегрированного производителя оборудования для различных секторов энергетики.
Завершение сделки с Siemens Gamesa ожидается во втором полугодии текущего года. Процесс интеграции продлится 3 года, а прогнозируемые издержки составят 300 млн евро в год, сообщила Siemens Energy.
Котировки акций Siemens Energy растут на 1,6% в ходе торгов во Франкфурте во вторник.
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