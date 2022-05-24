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СНГ 24.05.2022 19:29

Путин и Мирзиёев обсудили шаги по расширению российско-узбекистанских отношений

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лидеры в ходе телефонного разговора подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Кроме того, Путин и Мирзиёев затронули и актуальные международные и региональные проблемы.

Стороны условились о регулярных контактах на различных уровнях.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны.

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