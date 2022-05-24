Аскеров заочно арестован в РФ за пост в соцсети о маршале Жукове

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по обвинению в реабилитации нацизма.
"В отношении Аскерова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
Он объявлен в международный розыск.
В конце апреля Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после поста в Facebook о маршале Георгии Жукове. Как сообщал Следственный комитет РФ, "не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".
Алиев принял вице-премьера Узбекистана Абдухакимова
Руководству Минобороны показали новую военную инфраструктуру в тренировочном центре в Хызы
Siemens Energy проведет реорганизацию для повышения эффективности и транспарентности
ЦБ Китая призвал банки усилить поддержку реальной экономики
Экспорт дизтоплива по Транснефти в апреле снизился на 12% к марту, в целом поставки за рубеж упали на четверть
В Азербайджане за сутки зафиксировали девять новых случая заражения COVID-19
Власти Британии готовы одобрить продажу «Челси», урегулировав все вопросы с Абрамовичем - FT
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ