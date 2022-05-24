Аскеров заочно арестован в РФ за пост в соцсети о маршале Жукове

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по обвинению в реабилитации нацизма.

"В отношении Аскерова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Он объявлен в международный розыск.

В конце апреля Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после поста в Facebook о маршале Георгии Жукове. Как сообщал Следственный комитет РФ, "не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".