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СНГ 24.05.2022 16:42

Аскеров заочно арестован в РФ за пост в соцсети о маршале Жукове

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего участника интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по обвинению в реабилитации нацизма.

"В отношении Аскерова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Он объявлен в международный розыск.

В конце апреля Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма после поста в Facebook о маршале Георгии Жукове. Как сообщал Следственный комитет РФ, "не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

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Тэги: РОССИЯ, ИГРОК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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