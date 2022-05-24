Британские власти заявляют об отсутствии планов по отправке кораблей в Черное море

Британские власти заявляют, что не рассматривают возможность отправки боевых кораблей в Черное море для содействия выходу судов с зерном из Одессы, заявил во вторник представитель правительства Великобритании.
"Мы продолжим интенсивно работать с нашими международными партнерами, чтобы искать пути экспорта зерна из Украины. Однако в настоящее время нет планов отправлять британские корабли в Черное море", - приводит его слова газета The Guardian.
Ранее The Times сообщала, что по ее данным Великобритания координирует со своими союзниками потенциальный план отправки военных кораблей в Черное море для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, по информации этой газеты, обсуждал создание такого "защитного коридора" из Одессы с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Согласно плану, "военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции", пишет The Times.
По данным издания, планируется также развернуть на Украине ракеты большой дальности "для сдерживания любых попыток России саботировать коридор".
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