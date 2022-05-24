Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии

В Словении и Чехии во вторник объявили об обнаружении первых случаев заражения людей оспой обезьян, сообщают европейские СМИ.
В Словении вирус обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося с Канарских островов. У него наблюдаются симптомы средней тяжести, госпитализировать его не стали.
В службах здравоохранения Словении считают, что распространение оспы обезьян в стране удастся быстро остановить, но при этом призвали всех, кто контактировал с инфицированным, отправиться на карантин на 21 день.
В Чехии вирус обнаружили в Праге. Пациент находится на лечении в военном госпитале в чешской столице, другой информации об этом случае не приводится.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.
Утвержден штат аппарата министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана
Алиев освободил с должности главу АЖД
Азербайджан и Армения провели первую встречу по делимитации госграницы, вторая пройдет в Москве
Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена - OFAC
Британские аудиторы и налоговые консультанты добиваются послаблений к запрету на работу с РФ - FT
Siemens Energy проведет реорганизацию для повышения эффективности и транспарентности
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
ФРГ нарушила обещание поставлять Польше танки взамен отправленных в Украину - Дуда
В Еврокомиссии воздержались от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ
В Венгрии со среды вступает в силу режим ЧС из-за ситуации в Украине - Орбан
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ