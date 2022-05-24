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Здравоохранение 24.05.2022 22:29

Случаи заболевания людей оспой обезьян выявили в Словении и Чехии

В Словении и Чехии во вторник объявили об обнаружении первых случаев заражения людей оспой обезьян, сообщают европейские СМИ.

В Словении вирус обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося с Канарских островов. У него наблюдаются симптомы средней тяжести, госпитализировать его не стали.

В службах здравоохранения Словении считают, что распространение оспы обезьян в стране удастся быстро остановить, но при этом призвали всех, кто контактировал с инфицированным, отправиться на карантин на 21 день.

В Чехии вирус обнаружили в Праге. Пациент находится на лечении в военном госпитале в чешской столице, другой информации об этом случае не приводится.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении случаев заражения оспой обезьян. В топ-3 стан, где выявлено заболевание, вошли Португалия, Испания, Великобритания (от 21 до 30 случаев). Также зараженные выявлены в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции, Израиле и США.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.

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Тэги: ЕВРОПА, ОСПА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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