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Дальнее зарубежье 24.05.2022 22:11

В Еврокомиссии воздержались от прогнозов относительно конфискации активов ЦБ РФ

Конфискация активов таких финансовых учреждений, как Центральный банк России, является сложным юридическим вопросом, и он пока находится в стадии обсуждения, заявили в Еврокомиссии.

"Важно вспомнить, что конфисковать и заморозить авуары - это не одно и то же. В большинстве государств-членов ЕС невозможно конфисковать активы без судебного решения по уголовному делу", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.

Виганд указал, что Центробанк России не является частной организацией, поэтому вопрос должен сначала обсуждаться в специализированной рабочей группе, рассматривающей случаи замораживания и конфискации средств. Он посоветовал дождаться выводов Еврокомиссии, которая будет обсуждать в среду предложение, связанное с замораживанием и конфискацией активов.

"Что определенно ясно: все меры, которые мы предложим, будут соответствовать правилам правового государства и прочим правилам, которым мы подчиняемся", - заявил представитель Еврокомиссии.

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