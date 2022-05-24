Шольц подтвердил планы ФРГ к осени отказаться от импорта угля из РФ

Германия планирует отказаться от импорта российского угля к осени, это станет возможным за счет других поставщиков, в том числе ЮАР.

"Это то, что вполне реально", - сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник журналистам в Претории, где находится с визитом, его цитируют немецкие СМИ.

Ранее в апреле в ходе визита в Латвию глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. От импорта угля, сообщила Бербок, планируется отказаться до конца лета.