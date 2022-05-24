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ТЭК 24.05.2022 17:27

Орбан не видит смысла обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на ближайшем саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет, пишет газета Financial Times.

"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным. Это только привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС", - говорится в письме Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. Газета получила возможность ознакомиться с его текстом.

По словам Орбана, предлагаемые санкции в случае имплементации вызовут серьезные проблемы с поставками в Венгрии, подорвут ее интересы в области энергетической безопасности и вызовут "ценовой шок". Он отметил, что Венгрии нужны деньги для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы для работы с нероссийской нефтью и построить новые трубопроводы для обеспечение альтернативных поставок в страну.

"Венгерский премьер написал Шарлю Мишелю, что его страна не сможет поддержать санкции, если не получит больше информации о том, какую финансовую помощь может ЕС предоставить Будапешту в обмен на отказ от российской нефти", - пишет издание.

Саммит лидеров ЕС запланирован на 30-31 мая.

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