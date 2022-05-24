Орбан не видит смысла обсуждать нефтяное эмбарго против РФ на ближайшем саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет, пишет газета Financial Times.
"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным. Это только привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Совете ЕС", - говорится в письме Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. Газета получила возможность ознакомиться с его текстом.
По словам Орбана, предлагаемые санкции в случае имплементации вызовут серьезные проблемы с поставками в Венгрии, подорвут ее интересы в области энергетической безопасности и вызовут "ценовой шок". Он отметил, что Венгрии нужны деньги для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы для работы с нероссийской нефтью и построить новые трубопроводы для обеспечение альтернативных поставок в страну.
"Венгерский премьер написал Шарлю Мишелю, что его страна не сможет поддержать санкции, если не получит больше информации о том, какую финансовую помощь может ЕС предоставить Будапешту в обмен на отказ от российской нефти", - пишет издание.
Саммит лидеров ЕС запланирован на 30-31 мая.
Алиев принял вице-премьера Узбекистана Абдухакимова
Руководству Минобороны показали новую военную инфраструктуру в тренировочном центре в Хызы
В Азербайджане за сутки зафиксировали девять новых случая заражения COVID-19
Власти Британии готовы одобрить продажу «Челси», урегулировав все вопросы с Абрамовичем - FT
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Пашинян положительно оценил итоги встречи с Алиевым и Мишелем в Брюсселе
Британские власти заявляют об отсутствии планов по отправке кораблей в Черное море
Аскеров заочно арестован в РФ за пост в соцсети о маршале Жукове
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ