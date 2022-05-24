РФ готова обеспечить Турции стабильные и планомерно растущие поставки зерна

РФ готова выступать надежным поставщиком зерновых и зернобобовых культур на рынок Турции. Минсельхоз приложит все усилия для того, чтобы торговый поток был стабильным и планомерно растущим, заявил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на круглом столе "Перспективы расширения сотрудничества России и Турции в сфере торговли зерновыми и зернобобовыми культурами", который состоялся в рамках деловой миссии российских экспортеров в Стамбуле.

Его слова приводятся в приуроченном к завершению миссии пресс-релизе центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Как отметил Левин, в 2021 году более 40% всего объема поставок российской аграрной продукции в Турцию пришлось на пшеницу. "Значимость российских поставок для турецкого рынка трудно переоценить: в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя - более половины, кукурузы - более 40%, - уточнил он. - Обслуживать такой товарный поток - сложная задача, которая в сегодняшних условиях требует дополнительного внимания".

Сложности есть, но в нынешней ситуации ни одна входящая в Союз экспортеров зерна компания, в том числе иностранная, не объявила о сворачивании операций, отметил председатель правления союза Эдуард Зернин. "В Турции мы работаем с государственным сектором, частными потребителям зерна и большим количеством мукомолов. Сегодня наша основная задача - сохранить объемы поставок, кроме того есть все предпосылки, что в следующем сезоне Россия нарастит объемы экспорта", - добавил он.

Как заявила на мероприятии заместитель гендиректора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова, компания стремится лучше узнать конечного потребителя в Турции и взаимодействовать с ним, в связи с чем увеличивает объем прямых продаж: если в 2018 году их доля составляла 11%, то в 2021 году - более 60%.

На расширение торговли рассчитывают и представители Турции. Тем более, что, как заявил генеральный директор и председатель правления Turkish Grain Board Ахмет Гюльдал, в Турции и странах Черноморского бассейна будет хороший урожай.

Для дальнейшего обеспечения стабильного потока важно решить ряд текущих вопросов, которые связаны с логистикой, финансами и взаиморасчетами, предупредил директор Международной ассоциации производителей муки Эрен Гюнхан Улусой. "В течение 25 лет Турция импортирует из России зерно и будет продолжать покупать в будущем. Вот почему крайне важно находить механизмы для устранения возникающих преград", - отметил он. В связи с этим он призвал искать новые логистические решения, в том числе в регуляторной сфере, которые бы повысили доступность судов, снизили стоимость фрахта, а также увеличили скорость загрузок и выгрузок в портах.

Председатель правления компании-дистрибьютора Vivalon AG Арас Демир (в управлении компании находятся 27 судов, которыми из России в Турцию поставляется зерно, в основном, пшеница) сообщил, что при поддержке со стороны России компания может увеличить объем транзитной торговли зерном в несколько раз.