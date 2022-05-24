Пашинян положительно оценил итоги встречи с Алиевым и Мишелем в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал положительной свою встречу в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Премьер Пашинян поделился своими впечатлениями от трехсторонней встречи в Брюсселе, подчеркнув, что в общем оценивает ее положительно (...)", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

По ее данным, в ходе разговора Пашинян и Блинкен обменялись мнениями по вопросу Карабаха, открытия региональных коммуникаций, вопросов региональной безопасности.

"Госсекретарь подтвердил готовность США продолжить содействие демократическим реформам Армении, урегулированию проблемы Карабаха, демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, открытию региональных коммуникаций и установлению региональной стабильности", - отметили в пресс-службе правительства.

Пашинян и Блинкен обсудили также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, условились продолжить армяно-американские контакты на высоком уровне.