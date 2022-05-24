Алиев принял вице-премьера Узбекистана Абдухакимова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял заместителя премьер-министра Узбекистана, министра туризма и культурного наследия Азиза Абдухакимова, сообщает сайт главы государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».