В Азербайджане за сутки зафиксировали девять новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 723, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 2 случая COVID-19.

Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 964 человек (+7 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 793 теста на коронавирус против 1 тыс. 842 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 877 тыс. 141 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков