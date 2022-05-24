В Азербайджане за сутки зафиксировали девять новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 9 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 723, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 2 случая COVID-19.
Шестой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 964 человек (+7 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 49 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 793 теста на коронавирус против 1 тыс. 842 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 877 тыс. 141 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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