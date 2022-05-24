Саудовская Аравия сделала все возможное для рынка нефти - глава МИД

Власти Саудовской Аравии сделали все возможное, чтобы поддержать рынок нефти, заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе.
"Мы должны быть уверены в том, что в период перехода к будущему, основанному на возобновляемой энергетике, на рынке будет достаточно энергоносителей, - отметил он. - Королевство сделало все, что в его силах".
"Ситуация намного сложнее, чем просто дать рынку новые баррели, - добавил министр. - По нашей оценке, сейчас на рынке наблюдается относительный баланс спроса и предложения".
Цены на нефть за последний год взлетели почти на 70%, сначала по мере роста спроса на фоне конфликта в Украине.
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