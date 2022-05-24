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ТЭК 24.05.2022 20:32

Саудовская Аравия сделала все возможное для рынка нефти - глава МИД

Власти Саудовской Аравии сделали все возможное, чтобы поддержать рынок нефти, заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны быть уверены в том, что в период перехода к будущему, основанному на возобновляемой энергетике, на рынке будет достаточно энергоносителей, - отметил он. - Королевство сделало все, что в его силах".

"Ситуация намного сложнее, чем просто дать рынку новые баррели, - добавил министр. - По нашей оценке, сейчас на рынке наблюдается относительный баланс спроса и предложения".

Цены на нефть за последний год взлетели почти на 70%, сначала по мере роста спроса на фоне конфликта в Украине.

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Тэги: САУД/АРАВИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, ЗАЯВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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