ЕК, несмотря на возражения Венгрии, ищет решение по эмбарго на нефть из РФ

Еврокомиссия (ЕК) не прекращает обсуждения вопроса об организации эмбарго на российскую нефть, учитывая при этом интересы таких анклавных стран, как Венгрия, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.
"Это деликатная, сложная ситуация, и мы их поддерживаем и помогаем найти решение", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.
Она отметила, что в ЕК есть понимание того, что ряду стран ЕС будет необходимо адаптироваться к новым условиям.
По ее словам, Еврокомиссия продолжает обсуждать вопрос на всех необходимых уровнях, чтобы определиться с решением. Но пока, признала представитель ЕК, она не может сообщить ничего нового.
Вместе с тем газета Financial Times написала, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.
"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным. Это только привлечет внимание к нашим разногласиям, не давая при этом шансов решить проблему. Я предлагаю не поднимать этот вопрос на ближайшем Европейском совете", - говорится в письме Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Газета получила возможность ознакомиться с его текстом.
По словам Орбана, предлагаемые санкции в случае имплементации вызовут серьезные проблемы с поставками в Венгрию, подорвут ее интересы в области энергетической безопасности и вызовут ценовой шок.
Он отметил, что Венгрии нужны деньги для того, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы для работы с нероссийской нефтью и построить новые трубопроводы для обеспечения альтернативных поставок в страну.
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