Нефть слабо меняется в цене

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса на топливо в Китае и вероятность введения Евросоюзом запрета на закупки энергоносителей у России.
Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,02 (0,02%) - до $113,44 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,59 (0,53%) - до $109,7 за баррель.
Котировки получали определенную поддержку из-за новостей о смягчении ограничительных мер в Китае, связанных со вспышкой коронавируса. Однако в последние дни число новых случаев заражения в Пекине растет, что усиливает опасения инвесторов.
"Нефтяной рынок оказался заложником опасений рецессии и последствий политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае с одной стороны, а также дефицитом поставок и перспективами пикового спроса на бензин в США летом с другой", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
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