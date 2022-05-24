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ТЭК 24.05.2022 19:59

Нефть слабо меняется в цене

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают перспективы спроса на топливо в Китае и вероятность введения Евросоюзом запрета на закупки энергоносителей у России.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,02 (0,02%) - до $113,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,59 (0,53%) - до $109,7 за баррель.

Котировки получали определенную поддержку из-за новостей о смягчении ограничительных мер в Китае, связанных со вспышкой коронавируса. Однако в последние дни число новых случаев заражения в Пекине растет, что усиливает опасения инвесторов.

"Нефтяной рынок оказался заложником опасений рецессии и последствий политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае с одной стороны, а также дефицитом поставок и перспективами пикового спроса на бензин в США летом с другой", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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