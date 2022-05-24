Италия поможет Азербайджану в переработке пластиковых отходов

Италия намерена помочь Азербайджану в вопросе переработки пластика для получения новой продукции и энергии, заявил министр экологии и окружающей среды Азербайджана Мухтар Бабаев.

"По этому поводу азербайджанской стороной ведутся переговоры с итальянским холдингом Maire Tecnimont", - сказал Бабаев во вторник, выступая на мероприятии по случаю Дня итальянского дизайна в Университете ADA.

По его словам, хллдинг уже реализовал один проект в Азербайджане, выступив подрядчиком строительства в Азербайджане (Сумгайыт) завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год.

Э.Шафиев