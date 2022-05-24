Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8128 RUR   0.0292 GBR   2.1355 TRY   0.1065

Цена на нефть

23.05 $/bbl +/- WTI 110.29 +0.01 Brent 113.42 +0.87

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 24.05.2022 20:12

Италия поможет Азербайджану в переработке пластиковых отходов

Италия намерена помочь Азербайджану в вопросе переработки пластика для получения новой продукции и энергии, заявил министр экологии и окружающей среды Азербайджана Мухтар Бабаев.

"По этому поводу азербайджанской стороной ведутся переговоры с итальянским холдингом Maire Tecnimont", - сказал Бабаев во вторник, выступая на мероприятии по случаю Дня итальянского дизайна в Университете ADA.

По его словам, хллдинг уже реализовал один проект в Азербайджане, выступив подрядчиком строительства в Азербайджане (Сумгайыт) завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ИТАЛИЯ, ПЕРЕРАБОТКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az