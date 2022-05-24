В Венгрии со среды вступает в силу режим ЧС из-за ситуации в Украине - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил о введении со среды в стране режима чрезвычайной ситуации из-за экономических трудностей, вызванных ситуацией вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

По словам Орбана, режим ЧС даст правительству "пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать" на последствия событий на Украине. Режим ЧС вступит в силу в полночь по местному времени.

Премьер добавил, что, как ожидается, правительство в среду объявит о первых мерах в рамках режима ЧС.

Bloomberg напоминает, что венгерский парламент ранее во вторник одобрил введения режима ЧС для реагирования на складывающуюся ситуацию.