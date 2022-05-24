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Макроэкономика 24.05.2022 23:29

ЕС пересматривает прогноз экономического роста в сторону понижения

Европейский союз пересматривает свой прогноз экономического роста в сторону понижения, а прогноз инфляции - в сторону повышения, но экономика ЕС демонстрирует устойчивость, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Рост (экономики) продолжится как в этом году, так и в следующем, но медленнее, чем предполагалось ранее", - сказал он, выступая во вторник по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН).

"ЕС, - продолжал он, - стоит первым в очереди среди стран с развитой экономикой, которые получат удар. Это не только из-за нашей близости к России и Украине. Это также связано с тем, что мы сильно зависим от российского ископаемого топлива в плане поставок энергии".

Домбровскис еще раз подчеркнул важность прекращения этой зависимости, на что нацелен план REPowerEU. Он позволит диверсифицировать энергетический баланс ЕС, отказавшись от российского природного газа, ускорить замену ископаемого топлива возобновляемой энергией.

Во вторник на заседании ЭКОФИН министрам представлен пакет рекомендаций "Европейский семестр". Он охватывает те немногие реформы и инвестиции, которые отсутствовали в национальных планах восстановления и обеспечения устойчивости.

Также в связи с Украиной продлевается действие особых фискальных правил, которые временно освобождают страны ЕС от строгого соблюдения макроэкономических критериев. "Общая оговорка об освобождении от ответственности" предусмотрена договорами о ЕС и была задействована в период пандемии COVID-19. Еврокомиссия предложила продлить ее действие на 2023 год и деактивировать с 2024 года.

"Продление действия общей оговорки об освобождении от ответственности предоставит государствам-членам возможность для маневра, чтобы реагировать в случае необходимости. Но это не означает, что фискальные правила (ЕС) приостанавливаются", - подчеркнул замглавы ЕК.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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