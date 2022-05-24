Утвержден штат аппарата министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана

Указом президента Азербайджана утвержден штат аппарата министерства цифрового развития и транспорта и его некоторых структур. Согласно указу, штат аппарата министерства цифрового развития и транспорта утвержден в количестве 190 единиц. Штат Агентства государственной гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта утвержден в количестве 48 единиц. Штат Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта утвержден в количестве 30 единиц.

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