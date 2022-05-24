ФРГ нарушила обещание поставлять Польше танки взамен отправленных в Украину - Дуда

Польский президент Анджей Дуда во вторник обвинил ФРГ в нарушении договоренностей о поставках Польше немецких танков взамен польских, переданных Варшавой Украине.
"Они не сдержали это обещание. И честно говоря, мы разочарованы этим", - заявил он изданию Die Welt.
Он напомнил, что Польша предоставила Украине значительное количество танков. Дуда отметил, что этот шаг ослабил военный потенциал Польши, и Варшава рассчитывала на поддержку со стороны НАТО, США и Германии. При этом немецкие танки "Леопард" составляют значимую часть польских танковых сил.
"Так что, если бы мы получили поддержку Германии, получили бы взамен (танки - ИФ), мы были бы очень счастливы", - сказал Дуда.
Он добавил, что, по его мнению, Берлин делает мало для помощи Киеву, и что именно ФРГ, первым делом, должна помогать Украине.
В конце апреля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава осуществила поставки танков Украине.
Ранее сообщалось, что Германия решила провести обмен со Словенией, у которой остались советские танки T-72: эти машины Словения передаст Украине, а взамен Германия направит ей БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. Подобный механизм обмена вслед за Словенией предложила и Чехия. Затем стало известно, что Чехия бесплатно получит от Германии 15 танков Леопард 2А4 взамен танков советских времен, которые Прага передала Украине.
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