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Финансы 24.05.2022 23:27

Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена - OFAC

Лицензия OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. Соответствующее официальное уведомление опубликовано на сайте ведомства, отвечающего за правоприменение в области санкций США.

Лицензия, позволявшая обслуживать привлеченный до 1 марта 2022 г суверенный долларовый долг, была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций. О том, что она, скорее всего, не будет продлена, на прошлой неделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Позднее это подтвердила и глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен.

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Тэги: РОССИЯ, ДОЛГ, США, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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