Мишель обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил меры по прекращению блокады портов в Черном море.
"Обсудили глобальную продовольственную безопасность и усилия по разблокировке морских портов Украины", - написал Мишель в твиттере.
Он добавил, что среди прочего поговорил с Зеленским о способах поддержки восстановления Украины, а также проинформировал его о повестке следующей встречи глав МИД Евросоюза.
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