Мишель обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил меры по прекращению блокады портов в Черном море.

"Обсудили глобальную продовольственную безопасность и усилия по разблокировке морских портов Украины", - написал Мишель в твиттере.

Он добавил, что среди прочего поговорил с Зеленским о способах поддержки восстановления Украины, а также проинформировал его о повестке следующей встречи глав МИД Евросоюза.