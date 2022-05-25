В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Оппозиционные активисты с утра в среду заблокировали входы в здание резиденции президента Армении в центре Еревана. Прямую трансляцию с места событий ведут ряд армянских СМИ. Демонстрантов возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

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