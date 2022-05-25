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Регион 25.05.2022 09:11

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Оппозиционные активисты с утра в среду заблокировали входы в здание резиденции президента Армении в центре Еревана.

Прямую трансляцию с места событий ведут ряд армянских СМИ.

Демонстрантов возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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