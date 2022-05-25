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Дальнее зарубежье 25.05.2022 09:05

Байден распорядился приспустить флаги США в знак уважения к жертвам стрельбы в техасской школе

Президент США Джо Байден распорядился, чтобы флаги на Белом доме, государственных зданиях, военных объектах и дипломатических миссиях были приспущены в память о жертвах стрельбы в начальной школе в Ювальде (штат Техас).

"В знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия, совершенных 24 мая 2022 года (...) в начальной школе в Ювальде, штат Техас, (...) настоящим приказываю приспустить флаг США на половину флагштока над Белым домом, всеми государственными зданиями и участками земли, всеми военными постами и военно-морскими станциями, всеми военно-морскими кораблями федерального правительства в округе Колумбия и по всем Соединенным Штатам, их территориям и владениям до заката солнца 28 мая 2022 года", - говорится в распоряжении, опубликованном Белым домом.

Президент США планирует выступить с речью о массовой стрельбе позднее.

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