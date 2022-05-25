Президент Эстонии предлагает создать новую инфраструктуру для восстановления экспорта зерна из Украины

Президент Эстонии Алар Карис предложил создать новую региональную инфраструктуру на базе "Инициативы трех морей" для обеспечения энергетической безопасности Европы и восстановления экспорта зерна из Украины.
"Обеспечение энергетической безопасности и, например, перебои в поставках зерновых являются примерами того, чем следовало бы заниматься при создании инфраструктуры", - цитирует слова эстонского президента его пресс-служба в среду.
Об этом Карис заявил в ходе переговоров с президентами Польши и Латвии Анджеем Дудой и Эгилсом Левитсом на полях Давосского экономического форума.
Он отметил, что треть стран "Инициативы" непосредственно граничат с Украиной.
Карис также выразил надежду, что предстоящий через несколько недель саммит государств "Инициативы" в Риге придаст новый импульс сотрудничеству по инфраструктурным проектам в контексте изменившейся ситуации с безопасностью на Адриатике, Балтийском и Черном морях.
Инициатива трех морей (Three Seas Initiative, 3SI) - формат регионального сотрудничества, объединяющий 12 государств-членов ЕС Адриатического, Балтийского и Черного морей: Австрию, Болгарию, Эстонию, Хорватию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Чехию и Венгрию.
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