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Дальнее зарубежье 25.05.2022 09:31

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности после проведенных Северной Кореей трех запусков баллистических ракет в среду, сообщает "Ренхап".

Заседание назначено на 7:30 (2:30).

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами поддерживают полную боеготовность", - говорится в сообщении военных.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

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