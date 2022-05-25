Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8128 RUR   0.0292 GBR   2.1355 TRY   0.1065

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.05.2022 10:42

США осведомлены о северокорейских запусках ракет и проводят консультации с союзниками

Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что Вашингтон осведомлен о ракетных запусках, проведенных Пхеньяном в среду.

"Мы осведомлены о многочисленных сегодняшних запусках баллистических ракет КНДР и проводим оценку и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами", - говорится в пресс-релизе.

"Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой", - отметили военные.

В сообщении также подчеркивается, что "ракетные пуски подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР".

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Между тем, японские официальные лица заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, и пока не поступало сообщений о повреждениях кораблей или самолетов.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az