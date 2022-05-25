КНДР испытала три баллистических ракеты, одна из которых межконтинентальная

Северная Корея запустила три баллистические ракеты, одна из которых межконтинентальная, в сторону Японского моря в среду, сообщили военные Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS) заявил, что обнаружил пуски из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

В первом из трех пусков была задействована, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), которая пролетела около 360 км на максимальной высоте 540 км, сообщили военные. По их мнению, это может быть ракета "Хвасон-17".

Вторая ракета, предположительно, баллистическая ракета малой дальности, по оценкам южнокорейских военных, достигла высоты около 20 км и "исчезла", что свидетельствует о неудачном запуске.

Последняя ракета, которая, как считают военные, является баллистической ракетой подводных лодок, пролетела около 760 км и достигла максимальной высоты в 60 км.

"Запуск Северной Кореей МБР является еще одним случаем нарушения моратория на запуски МБР, который она сама обязалась международному сообществу выполнять, а также нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезным провокационным актом", - говорится в сообщении JCS.

"Наши военные отслеживают соответствующие передвижения в рамках подготовки к возможности дополнительных провокаций со стороны Севера и поддерживают полную боеготовность", - добавили военные.

Отмечается, что накануне южнокорейские ВВС провели учения с участием около 30 полностью вооруженных истребителей F-15K в рамках усилий по сдерживанию северокорейских провокаций.

В качестве ответа на провокацию Севера Южная Корея и США также запустили баллистическую ракету Hyunmoo-II и одну ракету американского тактического ракетного комплекса ATACMS в Японское море, чтобы подчеркнуть свои "возможности быстрого удара".