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АПК 25.05.2022 09:13

Китай призывает создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в нынешних условиях необходимо в кратчайшие сроки сформировать "зеленый коридор" для обеспечения экспорта зерна из России и Украины.

"В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины", - заявил дипломат в беседе в формате видеоконференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Ван И отметил, что "Китай никогда не остается в стороне при решении вопросов, вызывающих озабоченность международного сообщества". Он "готов поддерживать связь со всеми сторонами" и в вопросе экспорта зерна.

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