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Дальнее зарубежье 25.05.2022 10:01

Байден после стрельбы в техасской школе призвал Конгресс США принять меры против оружейного лобби

Президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях страны.

"Как нация, мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?", - сказал президент в обращении к нации после того, как в школе на юге Техаса в результате стрельбы погибли, по уточненным данным, 19 детей и двое взрослых.

Ранее Байден приказал приспустить флаги в память о погибших.

Как сообщалось, стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос, который был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими.

По данным властей, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая выжила и в тяжелом состоянии находится в одной из больниц.

Мотивы преступника пока не установлены.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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