Япония озабочена совместным полетом авиации РФ и КНР у своих границ

Япония выразила "серьезную озабоченность" Китаю и России в связи с полетом стратегических бомбардировщиков во время саммита лидеров Quad, проходившего в Токио.
"Мы не можем игнорировать действия, которые усиливают напряженность в Восточной Азии", - заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.
Он сказал, что правительство также "решительно потребовало, чтобы Китай играл ответственную роль в поддержании мира и безопасности международного сообщества".
По данным Министерства обороны Японии, шесть китайских и российских стратегических бомбардировщиков пролетели над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.
Главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин заявил, что совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками РФ и Китая акваторий Японского и Восточно-Китайского морей не направлено против других стран.
"Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран", - сказал Суровикин на брифинге во вторник.
"В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", - подчеркнул главком.
"Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметил он.
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