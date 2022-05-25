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Дальнее зарубежье 25.05.2022 10:26

Япония озабочена совместным полетом авиации РФ и КНР у своих границ

Япония выразила "серьезную озабоченность" Китаю и России в связи с полетом стратегических бомбардировщиков во время саммита лидеров Quad, проходившего в Токио.

"Мы не можем игнорировать действия, которые усиливают напряженность в Восточной Азии", - заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Он сказал, что правительство также "решительно потребовало, чтобы Китай играл ответственную роль в поддержании мира и безопасности международного сообщества".

По данным Министерства обороны Японии, шесть китайских и российских стратегических бомбардировщиков пролетели над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин заявил, что совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками РФ и Китая акваторий Японского и Восточно-Китайского морей не направлено против других стран.

"Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран", - сказал Суровикин на брифинге во вторник.

"В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", - подчеркнул главком.

"Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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