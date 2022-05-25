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Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

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ТЭК 25.05.2022 09:26

Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть поднимаются в среду на фоне данных о менее существенном, чем ожидалось, увеличении запасов в США.

Данные Американского института нефти (API) показали повышение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 20 мая, на 567 тыс. баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 690 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $114,94 за баррель, что на $1,38 (1,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,14 (0,1%), до $113,56 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,11 за баррель, что на $1,31 (1,19%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов опустилась $0,52 (0,5%), до $109,77 за баррель.

Нефть WTI подешевела накануне после заявления министерства энергетики США о намерении продать еще 40,1 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

В центре внимания трейдеров остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее газета Financial Times написала, что премьер-министр республики Виктор Орбан считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

"Вероятность соглашения по европейским санкциям к российскому нефтяному сектору продолжает снижаться", - отмечается в обзоре ANZ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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