Манат дешевеет к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 25 мая ЦБА установил на уровне 1,8199 манат/1EUR (24 мая - 1,8128 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 мая установил на уровне 0,0307 манат/1RUB (24 мая - 0,0292 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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