Транспортный коридор Север-Юг мог бы стать ключевым в развитии сотрудничества с Ираном - Новак

Транспортный коридор "Север-Юг" мог бы стать ключевым в развитии российско-иранского экономического сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с представителями деловых кругов Ирана.

"Россия заинтересована в создании международного транспортного коридора Север-Юг. Успешная его реализация, на наш взгляд придаст мощный импульс развитию торговли со стороны Каспийского бассейна, Персидского залива. Это знаковый проект, который мог бы стать ключевым для развития нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

По словам Новака, торговый оборот между странами в 2021 году вырос на 81% и достиг почти максимального за последние много лет уровня - почти $4 млрд.

За I кв. торговый оборот вырос более, чем на 10%.