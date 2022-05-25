Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8128 RUR   0.0292 GBR   2.1355 TRY   0.1065

Цена на нефть

24.05 $/bbl +/- WTI 109.77 -0.52 Brent 113.56 +0.14

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 25.05.2022 09:57

Транспортный коридор Север-Юг мог бы стать ключевым в развитии сотрудничества с Ираном - Новак

Транспортный коридор "Север-Юг" мог бы стать ключевым в развитии российско-иранского экономического сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с представителями деловых кругов Ирана.

"Россия заинтересована в создании международного транспортного коридора Север-Юг. Успешная его реализация, на наш взгляд придаст мощный импульс развитию торговли со стороны Каспийского бассейна, Персидского залива. Это знаковый проект, который мог бы стать ключевым для развития нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он.

По словам Новака, торговый оборот между странами в 2021 году вырос на 81% и достиг почти максимального за последние много лет уровня - почти $4 млрд.

За I кв. торговый оборот вырос более, чем на 10%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az