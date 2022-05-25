Банки в Азербайджане за 4 месяца увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 11,5%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 30 апреля 2022 года составляло 2 933 единицы, что на 0,9% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец апреля в Баку установлено 1 558 банкоматов (спад на 0,2%), в регионах – 1 375 (рост на 2,1%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 67,964 тыс. единиц, что на 11,5% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 45,412 тыс. pos-терминалов (рост на 11,9%), в регионах – 22,552 тыс. (рост на 10,7%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 66,763 тыс. или 98,2% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде