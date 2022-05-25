Нет никакого объединенного Запада - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что объединенного Запада на сегодняшний день не существует.

"Сейчас вопрос ЕС. Есть ли единство на европейском континенте о будущем Украины? Я не вижу пока что. Посмотрите на Финляндию и Швецию. Они решили идти в НАТО. Россия толкала Украину в НАТО, а потом войной в Украине толкнула Финляндию и Швецию в НАТО. Есть ли единство по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО? Нет. Так есть крепкий объединенный Запад? Нет", - сказал он в среду, выступая по видеосвязи на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Говоря о санкциях, Зеленский отметил, что "мы дошли до 6-го пакета". "Все говорят - 6-й пакет, эмбарго на нефть. За это время Россия заработает 200 млрд долларов, они могут купить любое оружие. Внедрен ли 6-й пакет? Нет, Венгрии что-то не подходит", - сказал президент Украины.